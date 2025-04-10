美關稅髮夾彎　楊金龍：特朗普應該是緊張了

台“央行”總裁楊金龍。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月10日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普今天宣布，對未採取報復行動國家的對等關稅暫停90天實施，期間降至10%。台“央行”總裁楊金龍10日表示，特朗普沒想到美國股市會跌這麼慘，他個人的觀察是，特朗普應該是緊張了，才會決定對等關稅暫緩90天。若特朗普沒有很緊張，不會做這樣的改變。



特朗普2日宣布對個別國家課徵11%至50%不等的對等關稅，引起全世界動盪、全球股市崩跌，在中國大陸9日晚間宣布，對美國商品關稅上升至84%後，特朗普接續宣布，對中國大陸課徵關稅增至125%，其他未採取報復行動75國的關稅措施，暫停90天實施，在此期間僅實施10%的對等關稅。



“立法院”財政委員會10日邀請央行總裁楊金龍、金融監督管理委員會主委彭金隆、“行政院主計總處”主計長陳淑姿、“財政部長”莊翠雲、“經濟部長”郭智輝、“農業部長”陳駿季就“特朗普對等關稅政策實施，對‘我國’股匯市、經濟成長、物價、房市等項所造成之衝擊與因應措施”進行專題報告，並備質詢。



民進黨“立委”賴惠員詢問，在特朗普4月2日宣布對等關稅後，引起全世界很大的震撼，今天宣布暫停90%，還會再放鬆嗎？楊金龍表示，特朗普也沒想到美國股市會跌得這麼慘，因此特朗普才會說不是故意的，特朗普也沒想到。楊金龍此話一出，賴惠員、坐在台下的官員都莞爾一笑。



楊金龍接著說，實施對等關稅前，特朗普有說過華爾街不會有問題，但美股卻連續跌了好幾天，因此他個人觀察認為，特朗普也緊張了，才會有這3個月的緩衝期。賴惠員則說，但她不認為特朗普有很緊張。楊金龍信誓旦旦地強調，如果特朗普沒有很緊張，就不會做這樣的改變。