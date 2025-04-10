藍追問會妥協美豬免標示？江文若：涉談判策略

台“經濟部次長”江文若（右）。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月10日電（記者 黃筱筠）美國貿易代表署（USTR）日前公布“2025年對外貿易障礙評估報告”，對台灣要求落實豬肉產品原產地再度表達關切。中國國民黨“立委”馬文君今天質詢關切，吃美豬還不能有明顯標示？那對人民過去講的話是什麼？秘魯葡萄、日本蘋果都會明確標示產地，就像我們要求農民要標示一樣，有關美豬標示，我們會妥協嗎？“外交部政務次長”陳明祺說，會溝通。“經濟部政務次長”江文若說，這涉及談判策略。



馬文君不滿說，你無法對人民保障食品安全，去談判時應該要強力要求，人家都可以標示，沒有疑慮，為什麼美豬不標示，我們要把關，應該要標示的一定要堅持。江文若表示，我們會盡全力爭取產業利益。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部”、“經濟部”、大陸委員會等報告“美國開啟全球貿易制裁及與中共競合下，我外交經貿戰略佈局及因應”，並備質詢。



馬文君也詢問，特朗普關稅政策搞得全世界人仰馬翻，暫緩關稅90天，是希望大家去輸誠嗎？特朗普主導性非常強，我們談判小組出發了嗎？陳明祺表示，不便揭露，就如“部長”林佳龍說的，我們已經掛上號了，隨時準備好去談判。



馬文君追問，現在緊度是在等嗎？陳明祺也說，我們會主動進行相關準備。包括：美國財政部、商業部、美國貿易代表署（USTR）都是主要對口單位。