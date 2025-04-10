賴清德要“脫中入北”　藍委問新南向不行？

馬文君質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月10日電（記者 黃筱筠）兼任民進黨主席賴清德昨天在中常會提及未來投資會“脫中入北”。中國國民黨“立委”馬文君今日質詢則質疑說，過去民進黨執政要台商前往“新南向”投資，現在又要“脫中入北”，你們要告訴大家為什麼新南向不行。台“經濟部政務次長”江文若答覆說，台商除了去新南向，電子產業聚落也有到墨西哥，“經濟部”今年還歐洲設立投資服務中心。



“脫中入北”是指台灣企業投資方向脫離中國，加強投資北方國家，例如美國、日本、歐洲等國。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部”、“經濟部”、大陸委員會等報告“美國開啟全球貿易制裁及與中共競合下，我外交經貿戰略佈局及因應”，並備質詢。



美國對等關稅生效，民進黨中常會昨邀請“中央研究院”社會所研究員吳介民，以“解放日關稅：解題與方案討論”為題進行專題報告，身兼民進黨主席的賴清德聽取報告後表示，對於各國因應美國對等關稅現況的檢視，加上對台灣產業經濟長期趨勢的回顧，顯示出包括投資“脫中入北”等三個洞見。



馬文君質詢提出，賴清德希望“脫中入北”，大概就是希望重心不要在中國，要入北。江文若附和賴清德說，過程是很正面，希望用台灣經濟實力立足台灣，要佈局全球，我們會協助廠商佈局全世界。

