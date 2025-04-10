陸配遭刁難　藍諷綠：以後要檢查有無黨證？

國民黨團召開“陸配人權不是鬥爭工具”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月10日電（記者 張嘉文）台“內政部移民署”近日通知部分陸配，要求3個月內補繳“經海基會驗證之喪失原籍公證書”等相關文件，逾期將撤銷在台定居證及戶籍登記的處分。中國國民黨“立法院”黨團今天召開記者會聲援陸配，呼籲“賴政府”不要意識形態，更不該利用行政手段霸凌特定族群，應先全面暫緩清查工作，檢討相關措施。



黨團副書記長陳玉珍則質疑，民進黨正在不停考核人民的忠誠，接下來是否準備如果不提供民進黨證，就剝奪“中華民國”身分證？



國民黨團今天上午召開“陸配人權不是鬥爭工具”記者會，包括副書記長許宇甄、陳玉珍、翁曉玲等人出席。



針對“賴政府”引發陸配族群恐慌，許宇甄表示，陸配如何辦理驗證，“移民署”回覆有3種方式，包括請海基會提供驗證副本，陸配本人回中國大陸申請，以及請大陸親友代為申請。估計受影響陸配約有1萬多人，若無法以此3種方式提出證明，陸委會、“移民署”、海基會將以個案協助。



許宇甄質疑，是否因為兩岸停止交流，陸委會、海基會沒什麼業務，吃飽太閒沒事找事做，故意刁難，自行創造1萬多件個案協助的行政工作。務實的做法應是分類後，以通案方式處理。呼籲政府不要再意識形態，更不該利用行政手段霸凌特定族群，請先全面暫緩清查工作，檢討相關措施。



陳玉珍則說，民進黨不停考核人民忠誠，從要求軍公教切結，到驅逐陸配，現在針對陸配族群乃至在大陸出生的台灣之子，要求提供不具大陸戶籍的證明，三個月內不提供就要剝奪身分權利。即便在深綠的Threads上，都有貼文在抗議，民進黨接下來是不是準備，沒有提供民進黨證，就準備剝奪“中華民國”身分證？