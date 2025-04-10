郭智輝：台未來十年可對美採購2千億美元

台“經濟部長”郭智輝（左)與“農業部長”陳駿季。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月10日電（記者 張嘉文）針對後續與美國的關稅談判，“經濟部長”郭智輝今天詢答時表示，推估未來十年，政府及公營企業可望加大對美國採購2千億美元，還不包括民間企業；對美採購天然氣可望由一成擴大到三成，也不排斥採購美國製發電機，以及新型能源。



“立法院”經濟委員會今天邀請“經濟部長”郭智輝、“農業部長”陳駿季及“財政部”等相關部門官員，就“因應美國關税政策以維持‘我國’農漁畜業及關鍵產業競爭力之協助措施”進行報告，並備質詢。朝野“立委”都關心接下來政府何時與美方開啟談判？有何籌碼可談？



中國國民黨籍“立委”楊瓊瓔質詢時提及，特朗普宣布關稅措施將暫緩90天實施，看來美國對各國都有量身定製的安排，台灣何時可以展開與美談判？又有什麼籌碼？



郭智輝對此表示，推估未來十年，光是政府及公營企業就可望加大對美國採購2千億美元，這部分還不包括民間企業，若再整合民間可採購金額，可能更有談判誘因。除了對美採購天然氣可望由一成擴大到三成，也不排斥採購美國製發電機，以及新型能源。



郭智輝進一步說，他認為台灣問題相對簡單，不僅因為台美關係友好，且在科技產業上互補，台灣也很早就表示願和美國談判，所以相信台灣可以在美國的第一波談判之列，至於是30天還是60天可以開始談，目前還不確定。



郭智輝強調，若廠商有意願一起加入投資美國“國家隊”，政府也會協助廠商出海落地，但公營事業不一定赴美投資。