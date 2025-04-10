賴拋台美零關稅　盧秀燕籲勿犧牲農漁業

台中市長盧秀燕在市議會答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月10日電（記者 方敬為）針對美國對等關稅政策衝擊台灣出口，五都首長今天出席“行政院會”提建議，中國國民黨籍台中市長盧秀燕因赴市議會備詢，指派副市長鄭照新與會。盧秀燕表示，她以市政優先，列席市議會備詢，因此無法親自參與“行政院會”，但她有幾項建議，要請“政院”採參，首先希望政府對美談判的過程勿犧牲台灣弱勢的農漁業，其次也要聽取六都以外其他縣市的意見。



針對美國對等關稅衝擊，“行政院”10日上午召開院會，“直轄市長”包括中國國民黨籍台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、民進黨籍高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲皆親自出席，台中市則由副市長鄭照新代表出席。



盧秀燕因為台中市議會定期會開議，不克出席“行政院會”，對於委託鄭照新轉達的建言，她在市議會向議員說明表示，有請鄭副市長向“政院”說明，她無法親自與會的原因，她以市政優先，尊重台中市議會職權，依法列席備詢，免得被外界質疑她拒絕或者不重視“行政院會”。



盧秀燕說，可以列席“行政院會”的縣市長衹有六都首長，其他18縣市首長無法參加，因此她在早前已邀集中台灣8縣市首長召開關於美國關稅的應變會議，並提出了7點聯合聲明，她今天有請鄭照新副市長要代表中台灣8個縣市，再次提出7點聯合聲明，請“行政院”重視。



此外，盧秀燕也建議，接下來民進黨政府要向美國提出談判，先前賴清德有拋出台美經貿零關稅主張，這個過程當中，哪些產業可能受創，會有什麼影響？這些都要謹慎盤點。



盧秀燕說，我們希望美國政府不對台課徵32%關稅，但也要注意哪些產業會被交換出去？例如農漁業是否可能會被犧牲？所以她呼籲政府談判的過程中，要拿出配套，不要犧牲農漁業等弱勢產業，這方面“行政院”要注意，因為屆時談判的團隊是由他們負責。