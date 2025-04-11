中美關稅戰　黃齊元：中國不就範壓力在美方

藍濤亞洲總裁黃齊元。（中評社 資料照） 中評社台中4月11日電（記者 方敬為）美國宣布對等關稅政策，震撼全球，中國成為第一時間出手反制的國家，分析中美關稅戰，藍濤亞洲總裁黃齊元接受中評社訪問表示，當關稅稅率高達50%以上後，基本上就是宣告雙邊經貿脫鉤，這並非特朗普發動對等關稅政策的本意，特朗普想透過懲罰性關稅，迫使國際之間自動對美讓出更多利益，以促進其MAGA目標，但中國不就範，壓力在美方。



黃齊元，美國史丹佛大學工商管理碩士，藍濤亞洲總裁，具有30年投行和創投經驗，兼任台灣併購與私募股權協會理事長、中國大陸併購公會理事、東海大學智慧轉型中心執行長等職。



針對美國對等關稅政策，中國4月4日宣布，堅決反制，將從4月10日起對所有美國產品加徵34%的進口關稅。這一稅率與特朗普本周下令對中國產品加徵34%的“對等關稅”稅率相匹配。與此同時，將對稀土出口實施更多管制。



特朗普不滿中國進行報復性關稅，又對中國課徵50%關稅，累計稅率達104%；中方不甘示弱，加碼對美進口商品加徵50%關稅，從34%提高至84%。特朗普10日宣布，暫緩對75國加徵關稅90天，關稅降至10%，“對中國徵收關稅則提高至125%”，立即生效。



黃齊元表示，美國暫緩對75國的對等關稅課徵90天，唯獨對中國採取強硬姿態，顯示出，中國的反應不如特朗普的預期，揭示出美國的對等關稅政策事實上只是工具，關稅不是重點，而是要迫使每個國家對美國讓出更多利益，特朗普當然還是希望中國能夠配合其想定，但對中國而言，當關稅稅率高達50%以上後，基本上就是宣告雙邊經貿脫鉤，已無太大意義，尤其中國並非無籌碼可用，當然不會讓特朗普稱心如意。

