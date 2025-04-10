卓榮泰：把握時間與美進行直接有效談判

卓榮泰召開院會。（照:“行政院”提供） 中評社台北4月10日電／針對美國總統特朗普關稅政策急轉彎，“行政院長”卓榮泰10日於“行政院會”表示，10%關稅也在推估範圍內，接下來90天，將把握時間機會，和美國進行直接有效談判。而“因應美國關稅台灣出口供應鏈支持方案”20項措施基本不變，具體申請辦法預計4月14日對外公布。



美國總統特朗普對等關稅日前上路，“經濟部”今天在院會中報告新台幣880億“因應美國關稅‘我國’出口供應鏈支持方案”，“政院”發言人李慧芝在院會後記者會上轉述，卓榮泰裁示通過，且除了已宣布的支持計劃外，也請“財政部”比照新冠肺炎期間，延長5月開始的報稅期間，於適當時間提出相關報告。卓強調，特朗普宣布暫緩實施後，政府會把握90天機會與美國進行直接有效的談判。



卓榮泰說，面對全球經貿變局，賴清德已經提出五大策略，強化“本國產業”在全球多元佈局，請台美經貿小組持續推動五大策略，提升產業韌性，以立足台灣、加強佈局全球，加強美國及行銷全世界為重要方向。



卓榮泰提到，政府已提出因應美國關稅出口供應鏈支持方案，20項措施基本不變，請相關部會儘速研擬法制及預算作業，各項支持措施的具體申請辦法，預計在4月14日對外公布，並請各部會先行以相關預算以緩濟急，或是以第二預備金、信保基金、就安基金、農發基金的經費先行支應，並持續準備特別條例草案，特別預算規模及時程將視未來談判情勢發展，實施滾動檢討調整。