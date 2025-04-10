五都市長出席院會應變關稅風暴

台北市長蔣萬安。（照片：行政院提供） 中評社台北4月10日電／美國總統特朗普宣布暫緩對等關稅政策90天，台北、新北、桃園、台南、高雄等五都市長今天列席“行政院會”提建言，多位市長強調雖然有90天緩衝期，但仍要把握時間調整產業體質，深入制定政策，避免對台灣經濟與就業造成傷害。



包括中國國民黨籍台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、民進黨台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁等五都首長，國民黨籍台中市長盧秀燕由副市長鄭照新代表，今天上午均列席“行政院”院會。



綜合台媒報導，蔣萬安會前受訪時指出，面對艱鉅挑戰，應該共同攜手合作面對，今天來參加院會，會把企業心聲反應給各部會，自己很早就提過台灣不能內耗，“放下對立，人民最大，趕快救經濟”，這就是基層民眾的心聲。



張善政會後受訪時表示，“行政院”的因應對策中有一項是擴大赴美投資，他提醒政府須謹慎，台灣經濟以製造業為導向，但美國市場已經不適合製造業深耕，產業移去美國會很辛苦，也不見得每一間企業都可以有像台積電一樣的適應能力。張善政表示，對美投資恐怕會導致台灣經濟空洞化、核心技術外流等風險，呼籲“政院”利用90天的緩衝期，深入瞭解產業後再決定，避免對台灣經濟與就業造成傷害。張善政也說，相信“中央”都有聽進去。



鄭照新會後受訪時表示，雖然有90天的談判緩衝期，但地方產業還是很焦慮，台中市今天在“行政院會”代表中部分8縣市表達立場，呼籲“中央”重視。他表示，希望公股行庫一年內不要抽銀根，以及別在關稅談判中犧牲農業。