郭智輝提五點防陸貨在台灣洗產地

郭智輝接受質詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月10日電（記者 張嘉文）美國關稅政策轉彎，讓台灣鬆一口氣。民進黨多位“立委”今天質詢時皆提及大陸貨品恐來台“洗產地”，對此，台“經濟部長”郭智輝說，對於違規轉運有5大方法，防止陸貨透過台灣洗產地。



郭智輝表示，洗產地是美國這次關稅談判的4大重點之一，將加強陸貨的監測、對業者宣傳、建立違規業者的名單、裁罰從嚴，及運用反傾銷措施。



“立法院”經濟委員會今天邀“經濟部長”郭智輝、“農業部長”陳駿季等，進行“因應美國關稅政策以維持“我國’農漁畜業及關鍵產業競爭力之協助措施”專題報告並備質詢。



民進黨“立委”邱議瑩質詢指出，對於未報復美國的國家，關稅措施將暫緩90天實施，但特朗普對中國大陸徵收的關稅即刻提高至125%，預期對經濟又會引起很大變化，甚至接下來對陸徵收的關稅很有可能再改變、再提高，“經濟部”不該是鬆一口氣，而是應該更積極進行滾動式檢討，並評估是否會再引發新一波的台商回流潮。



郭智輝對此表示，“經濟部”一直關注“非紅供應鏈”這個命題，現在也會加速了解在大陸台商如何在這90天進行移動，倘若大陸台商的產品是提供大陸市場，就暫時不要移動，政府也會思考如何協助廠商更具競爭力。倘若大陸台商的產品出口市場主要為美國，政府則會協助台商移轉生產基地。



民進黨“立委”賴瑞隆質詢時則問郭智輝，這次美國對等關稅是台灣的重大挑戰，有沒有信心度過這一波危機。

