劉書彬：面對美國關稅戰　中歐合作空間大

台灣民眾黨籍“立委”劉書彬。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月11日電（記者 鄭羿菲）針對歐盟與美國在關稅戰的過招，台灣民眾黨籍“立委”劉書彬接受中評社訪問表示，歐盟對美貿易策略是“先兵後禮”，希望以零關稅來應付後面的對等關稅，但若真的談不攏，也不怕對美國商品祭出第二波關稅措施。此外，歐盟也還有2招可反制美國，一是擴大到課徵服務貿易關稅，二是大型公共工程限制排除美國企業參與。



美國總統特朗普對歐盟課鋼鋁汽車25%關稅後，再端出20%對等關稅，而歐盟也反擊課美商品25%關稅，以反制前項關稅，在特朗普宣布對等關稅20%暫緩90天後，歐盟也暫停報復性關稅90天。



劉書彬，德國科隆大學政治學博士，曾任東吳大學政治系教授，台大社科院風險政策研究中心兼任研究員等，研究專長為德國政府與政治、歐洲聯盟、氣候與能源治理、國際關係，現為台灣民眾黨不分區“立委”。



劉書彬說，同樣都被美國課高關稅，中歐可能會加強經貿互動關係，一方面中歐都需要對方的市場，一方面也能提高共同應對美國貿易戰的聲勢。因為，歐盟能源政策與美國背道而馳，勢必不會購買石化能源，對美貿易順差無法改善，而氣候變遷、乾淨能源又是中歐的共通性。未來中歐會否越走越近，可以觀察，一、歐盟會否再對中國採取反傾銷政策，二、有否在乾淨能源上合作。



特朗普2日宣布對等關稅政策，其中對歐盟課徵20%對等關稅，4月9日生效。歐盟現今等於同時面對美國對鋼鋁和汽車課徵25%關稅，及20%的對等關稅。歐盟4月8日一手提出“零關稅換零關稅（zero－for－zero）”的談判建議，另一手則是4月9日表決通過對232億美元的美國產品課徵25%關稅，以反制美國的鋼鋁關稅，並不排除徵收第二批關稅。在特朗普10日宣布暫緩20%對等關稅90天，期間降為10%關稅後，歐盟執委會主席范德賴恩亦表示，歐盟將暫緩原訂對美國商品課徵的反制關稅計劃90天，給予談判一個機會。

