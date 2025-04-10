連署罷綠委全家被叫去問話　民團痛批查水表

“高雄雙罷劫”負責人徐尚賢10日指出許多連署民眾近日陳情收到調查局的證人通知書，他批根本是在查水表。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月10日電（記者 蔣繼平）藍綠互相大罷免，迄今共有34位藍委、1位無黨籍“立委”（泛藍）、12綠委罷免提議成立。罷免綠委黃捷與許智傑的“高雄雙罷劫”目前尚未被“中選會”宣布通過一階補件，負責人徐尚賢10日指出近期收到民眾陳情，因參與連署而收到“調查局”的證人通知書，甚至有一家三口全被叫去問話，他批根本是查水表。



罷免團體“高雄雙罷劫”推動罷免綠委黃捷及許智傑。黃捷為高雄第六選區（鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區61里）“立委”，許智傑是高雄第七選區（鳳山區）“立委”。高雄雙罷劫”上月已完成第一階段連署補件，就等“中選會”公布通過補件，就會正式進行二階連署。



“高雄雙罷劫”團隊近日接獲許多陳情案件，都是因為參與一階連署而接到“法務部調查局”高雄市調查處的證人通知書，被要求在指定時間前往鳳山辦公室接受調查官的訊問，引起許多連署民眾的疑慮及恐慌。“高雄雙罷劫”也對執政的民進黨政府表達強烈憤怒及譴責，要求停止使用司法黑手恐嚇連署民眾。



徐尚賢表示，接獲陳情不下10件，真實的數字絕對不止這些，其中案例就有一家三人都有連署，結果全被“調查局”叫去問話，收到的陳情案，有3/27發文通知要求4/1報到，4/7通知、4/14報到，發現很密集的在告知，不到一週就有一波。對此，徐尚賢也批“絕對不是抽查，已經變成普查了吧！”



“根本是查水表！”徐尚賢表示，不知道是怎麼樣子的抽查標準？“調查局”變成白色恐怖的警總，大搞威權復辟，民進黨幹的事情就是過去嘴巴罵的事情，已成“綠色恐怖”。若民眾連寫個罷免連署書就要被叫去問話，可能影響二階連署的意願，且“中選會”遲遲還不宣布通過補件，根本是藉故拖延時間來搞小動作。