張善政憂鼓勵擴大對美投資　台灣經濟空洞化

桃園市長張善政出席“行政院”院會。（照片：“行政院”提供） 中評社台北4月10日電／為應美國關稅衝擊，六都首長今日出席“行政院”院會。中國國民黨籍桃園市長張善政會後受訪表示，大家都很心知肚明，台積電到美國去，其實就是被逼的。對於政府說要擴大對美投資，提請政府要謹慎行事。他也呼籲“行政院”，好好利用這90天，把對美投資的政策做一些比較深入的瞭解。



媒體報導，張善政表示，今天來參加院會，一方面是瞭解“經濟部”產發署因應關稅對策的簡報，另一方面，對於政府說要擴大對美投資，提請政府要謹慎行事，因為台灣是以製造業為導向的經濟，而美國經過多年的發展，整個社會氛圍、教育體系已經不適合製造業的深耕。



張善政說，所以製造業如果要移到美國去，勢必非常辛苦，大家都很心知肚明，台積電到美國去，其實就是被逼的，在美國面臨這麼多的辛苦的狀況，台積電和其他企業不見得有這種適應能力，所以擔心在鼓勵擴大對美投資的時候，可能讓台灣的經濟空洞化，造成對台灣勞動市場的影響，也造成很多核心技術外流。



張善政提到，剛好今天美國宣布關稅要有90天的延緩，剛才他也呼籲“行政院”，好好利用這90天，把對美投資的政策做一些比較深入的瞭解，再做最後的決定，避免對台灣的經濟就業市場和核心技術造成傷害。