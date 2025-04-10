搜救犬退役找到新家　南投過快樂退休生活

江小姐一家與領犬員周彥豪、搜救犬Veca合影留念。（新竹市消防局提供） 中評社新竹4月10日電／新竹市消防局5歲搜救犬Veca健康情形良好，服役期間展現穩定的學習能力和個性溫和，但經長期評估，Veca進階訓練難度較高，因此決定提前退役。日前開放民眾認養。經消防局審慎評估10日宣布由南投縣的江小姐認養，盼在新飼主照顧下，陪伴Veca開啟退休新生活。



Veca是5歲雌性的拉布拉多犬，Veca早在2023年2月通過IRO（國際搜救犬組織）初級認證，具備基本的搜救潛力。於每半年進行健康檢查中健康情形皆良好，在服役期間展現穩定的學習能力和溫和的性格。



然而，經過領犬員長期觀察和評估後，發現Veca在專業能力上的進階訓練難度較高，因此消防局決定讓Veca提前退役。並在今年2月初公告，邀請愛犬家庭參與搜救犬認養。



消防局強調，搜救犬退役後的安置非常重要，領犬員進行電訪、實地家訪及健康評估，審慎評估認養環境及資格。來自南投的江小姐擁有飼養經驗並具備穩定的生活環境，最終在20位申請者中脫穎而出，成為Veca的新主人。期待Veca能在新飼主的照顧下，擁有快樂退休生活。



新竹市代理市長邱臣遠表示，每一隻搜救犬都是團隊的一分子，不論是否參與任務，都承載著人與動物之間深厚的連結與信任。儘管Veca未曾實際投入救災任務，但牠在訓練過程中的努力與配合精神值得嘉許。他感謝江小姐接手照顧Veca的下半生，讓牠在退役後仍能擁有充滿關愛的新生活。