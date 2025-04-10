高雄音響展圓山登場　聽音質也比口袋深度

“2025高雄圓山HI–END音響大展”10日於高雄圓山大飯店舉辦開幕。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月10日電（記者 蔣繼平）高雄HI–END音響大展今天起一連四天在高雄圓山大飯店登場，是一年一度的音樂迷盛事，81家廠商打造95間展房，提供273個品牌，從新台幣數萬至百萬等級音響設備，陳列在各個展房任人聽，不僅測試音質也測試消費者的口袋深度，開展隨即湧入人潮。主辦的高雄市電器商業同業公會音響專業委員會主委賴炳巧也打趣說“希望不要被特朗普影響，至少我們還有音樂”。



“2025高雄圓山HI–END音響大展”10日至13日於高雄圓山大飯店舉辦，由高雄市電器商業同業公會音響專業委員會主辦，共81家廠商參展，利用飯店2到4樓客房打造出95間展房，提供舒適、寬敞的沉浸式體驗，尤其高雄圓山大飯店是集西方建築的雄偉與東方建築的古典於一體當代宮殿建築代表，營造出質感與氛圍。



高雄市電器商業同業公會音響專業委員會主委賴炳巧受訪時表示，展覽算是全台第二大的音響展，可看性非常高，每年音響展都是南部樂迷最喜歡參與的盛會，可說一年一度的大拜拜，希望這次能夠順利，不要受到特朗普關稅戰的事情影響，“至少我們還有音樂”。



“HI–END音響大展”每年吸引約1萬3千人次觀展，參展廠商帶來旗下最新的旗艦揚聲器、日本職人品牌串流機、歐系高規格音響線材、83吋電視、4K雷射旗艦百吋投影機等品項參展，今年品牌陣容高達273家，預期吸引許多“發燒友”（泛指對高品質聲音重播再現充滿熱情的人）逛展。



音響展10日開幕記者會由台南藝術大學樂團演奏古典樂揭開序幕，在高雄市電器商業同業公會理事長林清源、圓山大飯店總經理方遠懷、高雄市“觀光局長”高閔琳等人出席共同剪綵後，隨即開放進行參觀，現場也湧入大批購票觀展的人潮，四天也有安排專業音樂講座。



95間展房也透過廠商巧手布置成不同的主題，呈現出家庭劇院、古典書房、現代客廳的風格，可以聽古典音樂、網路串流、流行音樂、欣賞電影等等，也有廠商提供專業音響設備、線材、黑膠唱片，而整套音響從一套新台幣萬元起跳至數十萬、數百萬等級都有，讓人驚嘆不已。