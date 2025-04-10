關稅風暴來襲　張善政邀竹竹苗首長研商自救

桃園市政府今日舉辦“新關稅與伺服器供應鏈移轉研討會”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月10日電（記者 盧誠輝）美國總統特朗普對全球發起關稅戰，台灣遭徵32%高關稅，讓台灣產業界相當緊張。出身科技產業的中國國民黨籍桃園市長張善政今日在桃園市府舉辦“新關稅與伺服器供應鏈移轉研討會”，邀新竹縣、新竹市與苗栗縣等三縣市首長共商對策自救，希望能匯集地方產業所面臨的各項問題，反映給“行政院”，才能協助產業共同度過這次難關。



美國總統特朗普2日宣布對等關稅，引發全球股市崩跌，9日髮夾彎，宣布對未採取報復行動貿易夥伴的對等關稅暫停90天實施，期間關稅降至10%，但未包含中國。



桃園市政府今日舉辦“新關稅與伺服器供應鏈移轉研討會”，由中國國民黨籍桃園市長張善政主持，與會者有國民黨籍新竹縣長楊文科、台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠和苗栗縣副縣長邱俐俐等人。



張善政在致詞時表示，清明連假相信大家都被美國總統特朗普嚇一跳，他除第一時間祭出4見解，還有2件重要事情，也是這次研討會的緣由，第一就是桃竹苗大矽谷是生命共同體，目前已有平台跟“國科會”一起推動，但面對國際局勢要立即反應、相互扶持交換資料，繼續往前推進，不要一成不變，否則既有規畫無法因應現在危機。



楊文科指出，特朗普雖然現在先暫停關稅90天並降到10%，但大家都不能鬆懈，台灣要思考有什麼產業是無可取代的，台灣應該要走自己的路，若台灣要把半導體產業送給美國，也應該要拿回相對的代價。而桃竹竹苗是台灣最重要的科技產業重地，所以大家應該共同集思廣益，在面對變局的時候，可以做哪些事情？

