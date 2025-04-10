看牙醫須簽罷免連署？綠議員稱僅提供場地

民進黨新竹市議員施乃如澄清，父親施性平的牙醫診所只是提供空間，讓民眾就近連署。（照:施乃如臉書） 中評社新竹4月10日電／新竹市近日流傳1張署名牙醫師施性平的通知書，稱受民進黨“立法院”黨團總召柯建銘託付，號召公會牙醫師開會討論罷免、響應連署，卻遭網友質疑濫用個資，看個牙還要簽連署書？對此，施性平女兒、民進黨新竹市議員施乃如澄清，診所只是提供空間，讓民眾就近連署，駁斥“看牙要簽連署書”的說法，完全是子虛烏有。



《中時新聞網》報導，網友也在各大社群貼出通知書，署名施性平醫師，寫下因受到民進黨“立法院”黨團總召柯建銘託付，號召牙醫師公會舉辦“罷免活動說明及連署座談會”。



但內容除鼓勵牙醫師發揮影響力，也提到“從您社會上的朋友、從前來看診的患者，以及從前曾來做過假牙的朋友中（電話聯絡），拜託一起幫忙連署”。遭網友質疑，診所可以這樣任意使用個資嗎？更有網友質疑“聽說看個牙，還要簽罷免連署書，真的假的？”



但施乃如駁斥網友說法，她表示，罷免是“憲法”保障人民行使的基本政治權利，而診所只是提供便利的空間，讓民眾能就近參與連署。“看牙要簽連署書”的說法，完全是子虛烏有、無中生有。



施乃如指出，近日不僅有個人帳號刻意散布不實謠言，更有粉專見獵心喜，惡意帶風向，甚至誣指診所濫用個資。這波攻擊的源頭，只因為父親是1名牙醫師，最近他主動發起1封信函，邀請牙醫界的朋友們一起來了解罷免行動的原因，並共同響應連署，竟因此遭到扭曲、抹黑，甚至被指控濫用身分與資源，令人遺憾。



她說，因診所與服務處位於同一地點，基於便利民眾的立場，在現場設置合法連署站。民眾是否參與，全由自由選擇，並無任何強迫或影響診療行為的情形。所有連署資料皆為現場自填，並未留存聯絡資訊或製作副本，更談不上有所謂的個資外洩問題。



她強調，截至目前，已有許多長期信任診所、與醫師建立友好關係的朋友，以及其他主動響應的民眾前來連署。整個過程公開、透明，也正是民主社會中公民行使權利的正常表現。



施乃如也說，這波刻意操弄的風向來看，其真正目的不言而喻，就是對牙醫界施壓，製造寒蟬效應。難道1位醫師，邀請自己的同行參與公共議題，邀請熟識的朋友加入連署，就成了“濫用”？難道只因為職業背景不同，就被剝奪了政治參與的自由？這種雙重標準，才是真正對民主的傷害。



她也呼籲各界回歸理性討論，尊重每位市民表達意見、參與公共事務的自由，不要讓恐嚇與謠言，窒息了民主社會的多元聲音。針對目前所有不實貼文與惡意留言，已委請律師協助蒐證，並將依法提告。