台車輛公會憂零關稅　將導致30萬人失業

車輛公會發表聲明。（照片：台灣區車輛工業同業公會網站） 中評社台北4月10日電／美國宣布對台課徵32%關稅，雖暫緩90天，賴清德仍表示，盼從台美雙方“零關稅”談起。車輛公會9日緊急召集各大整車廠（包括國瑞、中華、裕隆、裕隆日產、三陽、福特六和、台灣本田）及主要零件廠理監事會員等數十位高階主管共商對策，憂心政府若貿然調降整車進口關稅，恐將導致2500家工廠關閉、30萬人失業，疾呼政府正視汽車業對經濟與就業的貢獻，並明確表態反對調降整車關稅。



車輛公會9日發表聲明表示，希望政府重視汽車業對台灣經濟與就業的貢獻，千萬別讓2500家產業鏈上下游工廠，必須面對倒閉關廠，並讓30萬勞工失業的悲慘命運。



車輛公會也提出下列4項看法，呼籲政府予以重視。



一、美國對等關稅以貿易逆差為衡量點，而台灣對美國出口產品，汽車及零件佔不到2%，不是對等關稅的重點，但汽車產業背後代表著2500家工廠、30萬勞工就業，若無相關配套，斷然以汽車業為犠牲品，得失之間不成比例。



二、每輛汽車均由數千上萬個精密零件構成，整車與零件廠是相依相存的命運共同體。整車廠無法營運，勢必會引爆整個供應鏈全面瓦解的負面連鎖效應，這不只是2500家廠商生存的問題，更是30萬個勞工家庭的生計危機。



三、台灣已在智慧車、AI、半導體整合等領域展現潛力，台灣有實力參與全球電動車與智慧移動的新賽局，包括電動車三電及智慧座艙系統，這一切都要有“國產”車平台搭載及運行場域做後盾，整車產業鏈及生態系養成不易，我們不能毫無準備的就自毁長城。



四、汽車產業是工業之母，是典型的技術密集與資本密集產業，不但涉及龐大的產業鏈，包括鋼鐵、橡膠、塑膠、機械、電子等，更是安定“國家”軍工裝備體系的幕後力量，不可以被輕易放棄。



車輛公會再次強調，反對貿然調降整車進口關稅，這將重創台灣整體汽車生態，拖垮供應鏈、摧毀產業信心、迫使投資撤離，最終削弱台灣在全球汽車產業鏈中的話語權與競爭力。