林清源：關稅造成裁員減薪都會影響消費力

高雄市電器商業同業公會理事長、正義電器負責人林清源。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月10日電（記者 蔣繼平）針對美國關稅政策，高雄市電器商業同業公會理事長、正義電器負責人林清源接受中評社訪問表示，受關稅影響衝擊，產業裁員降薪都可能影響消費力，他預估今年家電買氣可能會比去年少1成，雖然美國對台課徵對等關稅32%得以暫緩，但仍需密切注意演變，須嚴陣以待。



“2025高雄圓山HI–END音響大展”10日至13日於高雄圓山大飯店舉辦，由高雄市電器商業同業公會音響專業委員會主辦，林清源到場出席開幕式活動。



美國對等關稅課台灣32%高稅率，暫緩90日。“經濟部”9日在“立法院”提出評估報告指出，全台產業受衝擊減少產值約新台幣9000億元、12萬人會失業，主要是傳統產業、中小微廠商。該報告總計2024年台灣對美出口1114億美元，占整體出口23%，其中前30大出口產品又占比7成2，有5.8%是傳統產業，其餘全是資通訊、電子零組件。



林清源表示，電器產業主要是內需市場，但也會有所擔憂，畢竟其他受關稅衝擊產業若發生裁員、降薪的情況，失業率增加、民眾所得減少、經濟衰退，民眾消費力也就會降低，連帶就會造成消費者購買電視、冰箱、洗衣機等家電也會受到影響。



林清源表示，他預估今年景氣應該會比去年還衰退一點點，家電的實際銷售量，可能會減一成的幅度。家電產業的銷售重點是冷氣機、冰箱，因為政府有退貨物稅、汰舊換新的補貼政策，這兩項可能影響不大。但若是洗衣機、電視機這一類，可能受影響幅度會大一點。



另外，林清源表示，外界也會擔心關稅大幅提高，廠商的成本壓力增加，提高的成本也必須轉嫁，導致可能出現難以預測的通膨。批如冷氣機因為生產量與採購都是去年就買好，今年價格浮動可能不大，但明年就不一定了。今天有公布關稅暫延90天，就看90天以後怎麼演變，台灣到底會不會通膨目前也不曉得。