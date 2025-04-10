張善政：怕半導體鏈戰死美國　變沙漠鹽乾

桃園市長張善政今日出席研討會時對半導體供應鏈是否會隨台積電赴美設廠提出質疑。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月10日電（記者 盧誠輝）桃園市政府今日舉辦“新關稅與伺服器供應鏈移轉研討會”，桃竹竹苗四縣市首長齊聚共商對策。中國國民黨籍桃園市長張善政在座談會中提出質疑表示，台積電被逼去美國後，有多少半導體供應鏈廠商會跟著赴美是很大的問題。若最後只有少數供應鏈赴美，台積電會很辛苦，但若多數供應鏈都赴美，台灣會很辛苦。



桃園市政府今日舉辦“新關稅與伺服器供應鏈移轉研討會”，包括中國國民黨籍桃園市長張善政、國民黨籍新竹縣長楊文科、台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠和苗栗縣副縣長邱俐俐等人出席。



曾任“行政院長”、“科技部長”的張善政指出，台積電被逼去美國後適應得非常辛苦，但畢竟台積電是全球數一數二的企業，所以就算再辛苦也有辦法適應，但台灣整個半導體供應鏈究竟有多少廠商會跟著去美國還是個很大的問題。



張善政提到，有些半導體供應鏈廠商想跟去美國但卻沒辦法，有些廠商是原本以為可以跟去美國，但後來才發現沒辦法，最後戰死在美國，曬乾在沙漠裡變鹽乾，所以他對台積電在美國未來幾年的發展，抱持非常好奇的觀察心態，一是台積電在美國該如何適應？二是台灣的半導體供應鏈會怎麼變化或重組？這些問題都很值得未來幾年密切觀察。



張善政認為，如果最後台灣的半導體供應鏈不跟著台積電去美國，或只有少數供應鏈去美國，那未來台積電在美國會越活越辛苦，但若半導體供應鏈大部分都跟著台積電去美國，那反過來就會換台灣越活越辛苦，所以怎樣才是最好的做法？仍有待觀察。