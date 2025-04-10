提前拉貨　台3月出口495億美元創單月新高

台灣3月出口金額495.7億美元，創歷年單月新高，連續第17個月呈現正成長。（照片：台財政部網站） 中評社台北4月10日電／台“財政部”10日發布3月出口統計，金額為495.7億美元，創歷年單月新高，較上月增加20.0%，較去年同月增加18.6%，連續第17個月呈現正成長；累計1至3月出口1295.8億美元，較去年同期增加17.5%，顯然受到美國關稅措施，提前拉貨影響。



美國總統特朗普2日宣布對等關稅名單與稅率，台灣被課徵32%。但9日又宣布對75個國家地區暫時降至10%，為期90天，包含台灣。



台“財政部”表示，3月進口426.2億美元，亦為歷年單月新高，較上月增22.6%，較上年同月增28.8%（按新臺幣計算增34.0%）；累計1－3月進口1060.2億美元，較上年同期增16.3%（按新臺幣計算增21.8%）。3月出超69.5億美元，較上年同月減17.5億美元；累計1－3月出超235.7億美元，較上年同期增44.6億美元。



“財政部”說，受惠於人工智慧等新興應用強勁需求驅動，加以客戶端預應美國關稅措施而持續提前拉貨，推升3月出口至495.7億美元，創歷年單月新高，年增18.6%，連續17個月正成長；隨AI供應鏈之國際協作模式以及半導體設備購置攀高，3月進口首度突破400億美元，達426.2億美元，年增28.8%；累計1－3月（第1季）出口年增17.5%、進口增16.3%，規模值分別為歷年單季、同期最高。



“財政部”指出，3月出口主要貨品普遍上揚，其中資通與視聽產品、電子零組件受高效能運算、AI等應用需求帶動，出口各年增34.0%、19.3%，光學及精密儀器因半導體檢量測設備、鏡頭等出貨增加，成長22.4%，礦產品亦增16.8%。累計1－3月出口以資通與視聽產品年增42.3%居最大引擎，電子零組件亦增15.3%，塑橡膠及其製品、紡織品、化學品受市場產能過剩、競爭加劇影響，各年減4.8%、2.8%、1.7%。



“財政部”表示，主要市場方面，3月對美國、東協出口規模同步改寫新高紀錄，分別年增39.9%、15.8%，對中國大陸與香港亦增12.6%，對歐洲持平，對日本則減4.0%。累計1－3月對美國、東協、陸港、日本出口均為正成長，其中對美國、東協各增33.9%、18.0%，占總出口比重（25.5%、20.3%）分別升抵近26年、歷年同期高點。



“財政部”強調，展望未來，人工智慧技術與相關應用加速推展，且持續滲透至終端電子產品，加以台灣半導體及資通訊供應鏈深具製程與產能之競爭優勢，均可望維繫台灣出口動能，惟美國廣泛性實施加徵關稅政策、各國後續因應作為、地緣政治衝突等不確定性升高，增添全球經濟下行風險，有待密切關注後續發展。