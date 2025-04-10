要求陸配補件引恐慌　陸委會：4情況可具結

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月10日電（記者 鄭羿菲）台“移民署”近期要求大約1.2萬名在台定居的原陸籍人士補件“喪失原籍證明”，引起質疑聲浪。陸委會副主委兼發言人梁文傑10日表示，經與“移民署”研商後，初步認定有4種情況可以具結方式替代繳交喪失原籍證明，分別是：



一、赴陸有人身安全疑慮者。二、重大傷病者。三、從2015年1月1日開始，10年來未曾去過大陸。四、台商子女在陸出生不久，即返台定居，且主張從未在大陸設籍，提出後主管機關將審核確認。



目前已在台定居設籍的陸配超過14萬人，近期有約1.2萬名陸配、子女收到“內政部移民署”通知書，要求3個月內補繳“經海基會驗證之喪失原籍公證書”等相關文件，逾期將撤銷在台定居證及戶籍登記的處分。



陸委會10日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。



梁文傑指出，若是人身安全有疑慮，我們會多方確認證詞。重大傷病則是看醫生證明。10年未曾赴陸者，“移民署”都有資料。不過，他強調，若當事人主張自己無法赴陸，後續無論什麼原因赴陸，主管機關仍會要求當事人去拿除戶文件。



梁文傑表示，自從2004年修正兩岸人民關係條例建立單一身份制度後，已明確規定不能同時擁有兩岸身份，若選擇台灣就必須提供已註銷對岸身份的證明文件。對於在2004年前已取得台灣身份的陸籍人士，條文修正時就提供6個月的過渡期給當事人信賴保護。6個月屆滿後若仍持有大陸大陸身份，政府查知依法就必須註銷台灣身份，沒辦法將法律解釋成超過6個月後，就可以兼具兩岸雙重身分。

