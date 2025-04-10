楊文科：與美簽FTA搶零關稅是產業唯一生機

新竹縣長楊文科認為台灣面對美關稅風暴應趕快簽訂FTA才是產業唯一生機。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月10日電（記者 盧誠輝）桃園市政府今日舉辦“新關稅與伺服器供應鏈移轉研討會”，桃竹竹苗四縣市首長齊聚共商對策。中國國民黨籍新竹縣長楊文科表示，為降低美國關稅風暴的影響，他呼籲台灣應儘快跟美國談判，讓台灣半導體的犧牲與損失能換來台美之間簽訂FTA（自由貿易協定），最終將關稅下修為零，才是目前產業的唯一生機。



桃園市政府今日舉辦“新關稅與伺服器供應鏈移轉研討會”，包括中國國民黨籍桃園市長張善政、國民黨籍新竹縣長楊文科、台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠和苗栗縣副縣長邱俐俐等人都到場出席。



楊文科指出，這次美國關稅風暴對新竹縣在電子零組件、機械製造與上游電子材料等產業影響甚鉅，目前新竹縣的一到三級產業佔台灣產值的8.89%，其中製造業就佔了83%，新竹縣有超過1600家製造業者，初步估計，受影響企業將高達700多家，影響產值約達新台幣3775億元。



楊文科提到，雖然這次台灣半導體產業暫時未被納入對等關稅範圍，但其實已經間接受到影響，有半導體業者已在評估未來台灣整體需求轉弱、經濟衰退、原物料上漲等因素將侵蝕訂單與盈餘。



他說，台灣現在將半導體核心技術送到美國，難道沒有辦法做為條件交換？特別是美國關稅施行條文中增列了“免稅人道走廊”的條款，指出只要產品具備“美國價值20%以上”，即可適用免課稅。這是目前的一線生機，期盼中央的法律顧問團能深入研究，協助廠商依程序辦理。



楊文科呼籲，台灣應儘速與美國展開談判，以台積電和聯電赴美發展為談判條件，讓台灣半導體的犧牲與損失能換來台美之間簽訂FTA，最終將關稅下修為零，才是目前台灣產業的唯一生機。