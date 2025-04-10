陸配提告官員　陸委會：大陸人民非“國民”

陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月10日電（記者 鄭羿菲）台“內政部”日前以違反《國籍法》為由，將具有陸配身分的前南投縣議員史雪燕解職，史雪燕明天將赴台北地方法院提出行政訴訟，並對“內政部長”劉世芳、陸委會主委邱垂正連帶提起損害賠償訴訟。陸委會副主委兼發言人梁文傑10日重申，大陸地區人民不屬於“中華民國國民”，否則大陸地區人民就可以參加健保，也能獲“國家”賠償待遇。



史雪燕就職議員前未被告知應放棄大陸籍，卸職2年後突然被“內政部”以違反“國籍法”為由解職，因無合法途徑可取得“放棄中國國籍證明”，史雪燕認為政府錯誤援引《國籍法》第20條，要求陸配放棄“外國國籍”，但根據《“憲法”》及《兩岸人民關係條例》，大陸地區人民本屬“我國人民”，並非外國人。因此，預計11日上午10點赴台北地方法院召開記者會，正式提起行政訴訟，並對劉世芳、邱垂正連帶提起損害賠償訴訟。



陸委會10日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



梁文傑表示，若大陸地區人民本屬“我國民”，就應該可以參加健保，“行政院”在2023年5月24日發出通案的說明，解釋大陸地區人民到底是不是“我國民”。



梁文傑說，“憲法”23條規定具有“中華民國國籍”者是“國民”，而什麽人具有“中華民國國籍”？根據“入出國移民法”，“中華民國國民”是具有“中華民國國籍”之居住台灣地區，也就是設有戶籍，或你在台灣地區沒有戶籍的“國民”，所以大陸地區人民並不屬於“國民”。



梁文傑指出，史雪燕提出的訴願已經被駁回了，現在要提訴訟，但一再用的理由是大陸地區人民也是“國民”，只是根據現在的“國家”賠償法，若你不是“中華民國國民”，政府就不會給予“國家賠償”的待遇，大陸地區人民不屬於“中華民國國民”。