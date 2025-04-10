關稅風暴來襲　桃竹竹苗聯合聲明提對策

桃竹竹苗四縣市首長今日對美關稅風暴發表聯合聲明叫板“中央”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月10日電（記者 盧誠輝）美國總統特朗普對全球發起關稅戰。中國國民黨籍桃園市長張善政今日在桃園市府舉辦“新關稅與伺服器供應鏈移轉研討會”，邀新竹縣、新竹市與苗栗縣等三縣市首長共商對策自救，會後桃竹竹苗發表聯合聲明，盼共同提升台灣在全球供應鏈的韌性。



美國總統特朗普2日宣布對等關稅，引發全球股市崩跌，9日髮夾彎，宣布75貿易夥伴對等關稅暫停90天實施，期間關稅降至10%，但未包含中國。



桃園市政府今日舉辦“新關稅與伺服器供應鏈移轉研討會”，由中國國民黨籍桃園市長張善政主持，與會者有國民黨籍新竹縣長楊文科、台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠和苗栗縣副縣長邱俐俐等人。



研討會後由張善政代表桃竹竹苗四縣市首長發表共同聲明強調，有鑑於美國近期大幅調升關稅，並對亞洲主要出口國造成潛在壓力，關稅暫緩不是危機解除，面對全球貿易風險，桃竹竹苗啟動跨區合作機制，打造具韌性的大矽谷，攜手創建台灣產業新未來，桃竹竹苗四縣市將以制度化作為、強化地方協作，共同推動產業轉型與升級，提升台灣在全球供應鏈的韌性。



張善政指出，“建立跨縣市產業應變平台，與‘中央’合作推動緊急紓困機制”、“強化區域數位轉型，共同推動大矽谷產業智慧製造”、“建立區域供應鏈合作平台，拓展多元國際貿易市場”和“爭取‘中央’支持，搶占全球技術前沿”是桃竹竹苗四縣市的共識。



張善政提到，會儘速整合桃竹竹苗四縣市資訊資源，建置跨區產業情報與供應鏈風險監控平台，共享產業資料，作為即時因應國際變動的決策基礎。各縣市也會同步成立專責窗口與產業應變小組，他呼籲“中央”應確保金融機構不抽銀根，提供企業必要的財務支持，如爭取緊急應變補助、貸款利息補貼、融資擔保及稅務緩衝機制，並提供地方政府必要的支持，確保企業營運穩定，勞工權益不受損。桃竹竹苗四縣市也會積極與“中央”共同合作強化農、漁業金融補助，降低農、漁業關稅衝擊。

