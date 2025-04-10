邱臣遠：高階核心技術與人才應留在台灣

新竹市代理市長邱臣遠認為產業要在海外移轉的難度高，如何留住高階人才是關鍵。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月10日電（記者 盧誠輝）桃園市政府今日舉辦“新關稅與伺服器供應鏈移轉研討會”，桃竹竹苗四縣市首長齊聚共商對策。曾在越南經商的台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠以自身經驗表示，產業若想在海外進行移轉難度相當高，是否能留住高階人才是關鍵，隨著美國關稅風暴來襲，未來產業將產生磁吸與選邊的狀況已可預期。



邱臣遠強調，政府應想盡辦法把產業高階核心技術與人才留在台灣，尤其隨著美國發動關稅戰，產業選邊狀況已可預期，未來隨著國際局勢的變化，政府應該要做更細緻的因應與準備，隨時做滾動式調整。



桃園市政府今日舉辦“新關稅與伺服器供應鏈移轉研討會”，包括中國國民黨籍桃園市長張善政、國民黨籍新竹縣長楊文科、台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠和苗栗縣副縣長邱俐俐等人出席。



邱臣遠指出，他記得中美貿易戰第一次開打的時候，當時許多海外的台商都面臨相當大挑戰，後來許多台灣的電子相關產業就從大陸慢慢移轉到越南，也有部分企業回流台灣，但當時他看到的狀況卻是，大型的廠商企業才有在海外移轉的能力，但中小型供應商要跟著在海外轉移確實有相當的難度。



邱臣遠回憶，當時很多原本在大陸設廠的電子廠或半導體相關供應鏈廠商，在移轉到東南亞設廠之後，發現要複製原本在大陸的工廠規模相當不容易，除了東南亞當地民情與投資環境和大陸有許多不同外，最重要的是找不到高階的人才，因為高階人才無法在短時間內訓練。