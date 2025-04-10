朱立倫召集藍白16縣市長商討關稅對策

國民黨主席朱立倫召集藍白縣市長開會。（擷取自國民黨直播） 中評社台北4月10日電（記者 張嘉文）因應美國關稅衝擊，中國國民黨主席朱立倫10日晚召集16個藍、白營執政地方首長及專家學者，在國民黨智庫舉行“縣市長聯合對策會議”。根據國民黨智庫估計，若課徵10%關稅，最嚴峻狀態將影響台灣GDP 1.4%－2.9%；若課徵達32%，最嚴峻將影響GDP至4.6%－9.2%，影響甚巨。



包括“直轄市”在內，全台共有22縣市，藍白執政的16縣市已逾7成之多。



朱立倫將在會後與各縣市首長提出“四項聯合對策”聲明，包括紓困規模、強化自行研發關鍵技術、啟動全球貿易談判、召開“國是會議”等重大說明。各縣市也盤點受傷產業，及對應紓困方式。



國民黨希望透過此會議，在關鍵時刻扮演“國會”與地方執政主力的關鍵角色，藉由在野大串聯、總動員，協助台灣社會正面迎戰關稅挑戰。



這場會議10日晚上6點半登場，由朱立倫主席，藍營縣市長包括新北侯友宜、台北蔣萬安、台中盧秀燕、桃園張善政、基隆謝國樑、宜蘭林姿妙、竹縣楊文科、彰化王惠美、嘉市黃敏惠、台東饒慶鈴、花蓮徐榛蔚，以及代表前來的雲林副縣長謝淑亞、苗栗副縣長邱俐俐、南投副縣長王瑞德、連江副縣長陳冠人和民眾黨的新竹市代理市長邱臣遠等人出席。

