邱俐俐：應檢討新南向、謹慎應對美友岸外包

苗栗縣副縣長邱俐俐呼籲“中央”應檢討“新南向政策”，記取血淋淋的教訓，謹慎應對美國的“友岸外包”政策。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月10日電（記者 盧誠輝）桃園市政府10日舉辦“新關稅與伺服器供應鏈移轉研討會”，桃竹竹苗四縣市首長齊聚共商對策。苗栗縣副縣長邱俐俐表示，美國的“友岸外包”政策，應讓政府記取“新南向政策”成效不彰的血淋淋經驗，重新檢討並謹慎應對，才能讓台灣產業供應鏈移轉更加順利。



美國的“友岸外包”政策，要求企業撤離跟美國有地緣政治衝突的國家，轉而優先與盟國或價值觀相近的國家發展貿易關係，並建立彼此互助的供應鏈，主要衝著中國而來。



桃園市政府今日舉辦“新關稅與伺服器供應鏈移轉研討會”，包括中國國民黨籍桃園市長張善政、國民黨籍新竹縣長楊文科、台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠和苗栗縣副縣長邱俐俐等人出席。



苗栗縣副縣長邱俐俐指出，這次美國關稅風暴對苗栗的汽車零組件工業衝擊非常大，因為台灣目前對美出口汽車零組件的金額約新台幣796億元，光是苗栗縣就佔了50%，每年有高達300多億元的產值，所以這次美國關稅風暴將衝擊苗栗至少8千個家庭的生計問題，就算未來只有10%的對美關稅，也至少會造成苗栗上千人面臨失業的問題。



邱俐俐提到，近期苗栗縣政府也積極走訪各企業，實質掌握各企業所面臨的問體與困難，讓縣府能夠從旁協助與協調，至於是否能在這次關稅風暴危機中來輔導這些企業進行轉型，讓企業能從OEM（代工生產）走到ODM（原廠委託設計代工），這正是苗栗縣政府正在努力的目標。



邱俐俐呼籲，面對美國實施的“友岸外包”政策，政府應重新去檢討“新南向政策”的成效，因為“新南向政策”的成效並不好，如果未來台灣產業若真的要進行供應鏈的移轉，“新南向政策”正是一個血淋淋的例子，請“中央”應謹慎思考應對。



邱俐俐呼籲，希望未來在美國暫緩關稅90天中，“中央”和地方能夠更密切的進行合作，但“中央”的補助也不能是一條鞭式的，因為畢竟苗栗和六都的條件和環境還是有很大的差別。