卓榮泰啟動產業傾聽之旅　張善政為地方喊話

桃園市長張善政當著卓榮泰的面反應地方產業困境與需求。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月10日電（記者 盧誠輝）為因應美國關稅風暴來襲，“行政院長”卓榮泰今日啟動產業傾聽之旅，首站來到中壢產業園區和業者面對面。中國國民黨籍桃園市長張善政在出席完桃竹竹苗四縣市“新關稅與伺服器供應鏈移轉研討會”後，也馬不停蹄趕往中壢當面向卓榮泰反應地方產業所面臨的困境，並喊話“中央”應更重視地方產業的實際需求。



卓榮泰強調，政府不會雨天收傘，必要時還要加大安全網給各個產業，已開始與產業界展開溝通，在經濟與財政政策等多個面向協助業者，也持續透過產業座談會傾聽業界心聲與需求，他今天先到桃園，接著12日到彰化、13日到高雄，在傾聽業者心聲後隨時解決問題，全力穩定台灣經濟與產業發展。



卓榮泰今日到中壢產業園區出席“因應美國關稅影響桃園場次產業座談會”，包括“經濟部長”郭智輝、桃園市長張善政、桃園市副市長王明鉅、藍委呂玉玲、魯明哲、邱若華、涂權吉、綠委林月琴、郭昱晴、張雅琳和多位民進黨籍桃園市議員與桃園各產業界人士都到場出席。



張善政今日下午因出席由桃園市政府舉辦並邀請新竹縣、新竹市和苗栗縣三位首長一起出席的“新關稅與伺服器供應鏈移轉研討會”，原本並未安排行程前往與會，僅改派桃園市副市長王明鉅代表出席，但張善政為當面向卓榮泰表達地方產業困境與需求，仍臨時決定親自出席，在和竹竹苗三縣市首長座談會後，便馬不停蹄趕往中壢與會。



曾任“行政院長”的張善政在會中當面向卓榮泰喊話表示，雖然美國宣布暫緩實施90天對等關稅，但仍不能鬆懈，當前台灣應更團結一致共同面對挑戰，市府也將與“中央”合作，主動提供產業必要的協助。



卓榮泰說，若業界遇到困難，尤其是報稅季節將到，政府也會配合延後報稅，“國安基金會”視情況隨時進場穩定股市，政府會把握90天機會與美國直接進行談判，爭取台灣最大利益，讓台灣能度過難關並持續穩定發展。



桃園市政府經發局表示，桃園為台灣製造業重鎮，桃園主力產業與台灣對美國出口前十大產品高度重疊的產品有五大產業，即“電腦、電子產品及光學製品製造業”、“電子零組件製造業”、“金屬製品製造業”、“電力設備及配備製造業”與“汽車及其零件製造業”，均將面臨關稅衝擊，初估影響逾4600家廠商，出口金額超過130億美元，產業營收損失恐達新台幣1.9兆元。對此，市府已於4月7日成立“關稅衝擊聯合因應小組”，全力協助企業因應挑戰、提升產業鏈韌性。