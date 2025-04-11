中評關注：綠炒作“洗產地”加碼抗中

對於美國對台灣課徵高關稅，綠委連續攻防中國大陸洗產地議題。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月11日電（記者 黃筱筠）面對美國總統特朗普關稅戰，台官方急於因應，忙著掛號爭取早日與美國談判，暫時無暇顧及大罷免。特朗普突宣布暫緩對等關稅90天，綠營士氣從之前低迷轉而提升，戰略上也趕緊調整。一方面由賴清德與卓榮泰展開產業傾聽之旅；另一方面由綠委與黨中央開始聚焦中國大陸洗產地議題，持續打“抗中”牌。



特朗普政府宣布暫緩對等關稅90天，還是先課徵10%關稅，最後要課徵多少關稅，都還未確定。已經有綠營側翼開始帶風向，要在這90天繼續衝刺罷免第二階段連署。



面對特朗普政府的新政，全世界都急於因應，雖然現在看起來是美國刻意針對中國，兩強競爭白熱化，但關稅議題還是可能影響台灣產業。“行政院長”卓榮泰之前才邀集朝野代表會商，試圖要化解對立，讓台灣團結，但民進黨戰略運用也非常靈活，開始聚焦洗產地的議題。由綠委黃捷與沈伯洋打頭陣，明天黨中央與綠委會再攻一波，依然就是要“抗中”，凸顯美中對立，台灣就是支持美國這一邊。



賴清德日前宣布五大措施應對美國關稅政策，其中就有一個小項目提及，解決美方長期所關切的高科技產品出口管制，以及低價傾銷商品、洗產地的違規運轉。“賴政府”是要幫忙美國對付中國，避免中國被美國課徵高關稅後，藉由台灣或是其他國家加工製造之後，再轉銷美國，掛上其他製造地，這樣就可以降低關稅，產品也可以不標示為中國製造。



“賴政府”在應對美國高關稅政策，也不忘替美國對抗中國。“洗產地”成為民進黨下一波高關稅攻防，聚焦“反中”議題。

