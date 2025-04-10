朱立倫：台灣已被美盯上　接下來是匯率戰

國民黨主席朱立倫認為對美談判如果錯誤，台灣可能整個拔走。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月10日電（記者 張嘉文）因應美國關稅戰，中國國民黨主席朱立倫10日晚上召集15個國民黨執政地方首長及專家學者，在國民黨智庫舉行“縣市長聯合對策會議”。朱立倫在會中表示，美國總統特朗普雖宣布推遲對等關稅90天，並把稅率降至10%，讓很多台灣人傻傻的開心，說台幣開始升值了，事實是台灣已經被美國盯上，接下來就是匯率戰。



財經學者出身的朱立倫強調，美國總統特朗普在競選期間提出四項經濟措施，其中之一就是匯率戰，認為美元必須貶值20%，但只要台幣升值10%，中小企業會受不了。另外，外傳台灣要對美投資2千億美元，他認為不是空穴來風，加上原本台積電要加碼投資美國1千億美元，可能整個台灣都要被拔過去了，所以接下來的談判很關鍵。



這場會議在10日晚上6點半登場，由朱立倫主持，藍營縣市長包括新北侯友宜、台北蔣萬安、台中盧秀燕、桃園張善政、基隆謝國樑、宜蘭林姿妙、竹縣楊文科、彰化王惠美、嘉市黃敏惠、台東饒慶鈴、花蓮徐榛蔚，以及代表前來的雲林副縣長謝淑亞、苗栗副縣長邱俐俐、南投副縣長王瑞德、連江副縣長陳冠人等人出席。原定到場的民眾黨新竹市代理市長邱臣遠則臨時缺席。



另外還有國民黨秘書長黃健庭，“國政基金會”經濟財政組召集人林祖嘉、“國政基金會”資深顧問薛香川、“國政基金會”資深顧問李紀珠、“國政基金會”資深顧問朱雲鵬、“國政基金會”經濟財政組顧問楊應超等人與會。



朱立倫在會中指出，對等關稅對全台灣各地企業有非常嚴重衝擊，在特朗普當選以前，其經濟顧問有四項經濟措施，一、關稅戰；二、大量提高“國防”預算；三、匯率戰，報告認為美元必須要貶值20%；四、美債，短期會用舊債換新債達到零利率為目標，接下來買美債還要付安全捐或保險費1.5%。他認為，這四大戰爭很快就會展開。

