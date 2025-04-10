國民黨四大聯合對策　開放陸客、普發一萬元

國民黨主席朱立倫公布聯合四大對策。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月10日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫10日邀請15位藍營縣市首長召開“縣市長聯合對策會議”，共商如何因應美國高關稅，並於會後發表四點聯合聲明，包括紓困優先，擴大規模到新台幣2000億，每人發放現金1萬元；擴大內需，觀光先行，開放陸客來台觀光，產業升級；啟動國際談判，拓展多元市場；“中央”與地方攜手面對挑戰。



國民黨“縣市長聯合對策會議”於10日晚上6點半在智庫召開，由黨主席朱立倫主持，出席名單包含15位縣市首長代表，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、宜蘭縣長林姿妙、新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、雲林縣副縣長謝淑亞、苗栗縣副縣長邱俐俐、南投縣副縣長王瑞德、連江縣副縣長陳冠人。原定到場的民眾黨籍的新竹市代理市長邱臣遠則臨時缺席。



朱立倫在會後率領縣市長召開記者會，並發表四大聯合對策，他呼籲，“國難”當頭，執政黨應全力應變，停止政治內耗，籲請賴清德召開“國是會議”。



以下為國民黨提出四大聯合對策：



聯合對策第一項：紓困優先，擴大規模到新台幣2000億。“中央”產業協助方案規模應擴大到2,000億，後續再視關稅衝擊調整。具體項目包括：(1)個別受衝擊產業有相對因應策略；(2)鼓勵地方消費與觀光；(3)保障勞工及農漁民方案；(4)加強基礎建設；(5)穩定金融市場。



紓困方案盡速啟動，包含補貼、租稅優惠、避免銀行抽銀根、延展還款等。



擴大“國安”基金規模，增強資本市場韌性。