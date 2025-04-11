中評現場：朱立倫安排盧秀燕站C位　互動熱

盧秀燕一度要讓位給張善政站，但朱立倫後來示意不用。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月11日電（記者 張嘉文）因應美國關稅戰，中國國民黨主席朱立倫10日晚上召集15個藍營執政縣市長，在國民黨智庫舉行“縣市長聯合對策會議”。在會後記者會上，朱立倫特意安排被黨內視為2028大位熱門人選，同時也可能是他主席改選對手的台中市長盧秀燕站在他身邊，也就是C位。



過程中，朱立倫頻頻和盧秀燕互動，眾人站定時，盧秀燕一度要讓出C位，讓比較晚來的桃園市長張善政站，但朱示意盧站在他身邊即可，看得出來對盧的重視，也大有不想讓外界就所謂的競逐黨魁議題見縫插針，模糊焦點。



這場會議在10日晚上6點半登場，由朱立倫主持，藍營縣市長包括新北侯友宜、台北蔣萬安、台中盧秀燕、桃園張善政、基隆謝國樑、宜蘭林姿妙、竹縣楊文科、彰化王惠美、嘉市黃敏惠、台東饒慶鈴、花蓮徐榛蔚，以及代表前來的雲林副縣長謝淑亞、苗栗副縣長邱俐俐、南投副縣長王瑞德、連江副縣長陳冠人等人出席，原定到場的民眾黨新竹市代理市長邱臣遠則臨時缺席。



眾人在歷經大約一個小時候的開會研商後，一同在智庫地下二樓召開記者會，由朱立倫代表宣布因應美國高關稅的國民黨四大聯合對策。