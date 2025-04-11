中評關注：朱立倫能藉著關稅風暴翻身？

國民黨主席朱立倫率領藍營縣市長一字排開，發表四大聯合對策。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月11日電（記者 張嘉文）因應美國總統特朗普的關稅戰，中國國民黨主席朱立倫10日晚上召集藍營執政15縣市長，針對關稅風暴發表四大聯合對策，一字排開，最大在野黨氣勢展露無遺，希望藉此向外界傳遞，國民黨在替人民找解方、做實事的訊號，和執政民進黨大搞內鬥完全不同。



對朱立倫來說，他率領藍營縣市長站出來，用類似“經貿危局領導者”角色，企圖扭轉之前因為大罷免遭批評，而陷入連任危機的情勢。



從政治操作層面來看，朱立倫是財經學者出身，關稅議題是他的強項，他抓住機會展現自己的領導力，除了點出外界少有的觀點，包括台灣面臨下一波風暴是匯率戰及美債問題等，此次主動召集藍營縣市長大集合，希望為台灣困境找解方，都可看出他想擺脫黨內在大罷免議題上“軟弱無力”的批評，以及政治聲望低迷的局面。



但關稅風暴暫緩，得到喘息空間，原本前幾天遭猛烈攻擊執政無力，反應慢半拍的民進黨政府，接下來極有可能重新將焦點轉回大罷免案，在政治戰場上再度發起反攻。



因此，朱立倫要保住主席大位，真正的考驗仍是在接下來的大罷免，面對民進黨一波波的攻勢，朱之前未能及時展現強勢領導，遭藍營內部批評“被動因應”、“毫無章法”，地方基層抱怨中央黨部支援不足、策略混亂，導致藍營陷入被動挨打窘境的怨氣，至今仍在藍營內部持續累積。



這次關稅危機原可成為朱立倫展現國際視野、整合黨內凝聚戰力的機會，只是目前的危機暫緩，也使得接下來他仍要面對的是，民進黨重新炒作全台大罷免的議題，面對黨內怨氣和綠營罷免危機，朱接下來可能必須真正展現對抗綠營的領導力，才是他能否翻轉局勢、成功爭取連任的關鍵所在。