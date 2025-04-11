賴策略應對特朗普關稅　43%贊成4成反對

對賴清德回應特朗普新關稅政策的民調結果。(照片：台灣民意基金會提供） 中評社台北4月11日電／美國總統特朗普2日宣布對各國採取“對等關稅”，引發全球震撼，而賴清德6日則提出零關稅等5項策略應對。台灣民意基金會今日上午發表民調結果顯示，對於賴清德不會採取關稅報復等5大策略措施，有43.9%民眾贊成、40.8%民眾反對。



台灣民意基金會今日上午發表“賴政府”回應特朗普新關稅政策的民意反應”四月即時民調，該民調於4月9日前進行，針對賴清德宣布“台灣沒有計劃採取關稅報復，企業對美國的投資承諾只要符合‘國家’利益，也不會有任何改變”，您贊不贊成？”結果發現：14.3%非常贊成，29.6%還算贊成，20.4%不太贊成，20.4%一點也不贊成，12%沒意見，3.2%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成四贊成賴清德對特朗普新關稅政策的回應，四成一不贊成。贊成者比不贊成者多3個百分點。



台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項發現傳達了一個重要訊息，那就是多數民眾贊成賴清德不對美國採取關稅報復並維持既有投資承諾的政策立場，但存疑的人也不少；整體而言，民眾對賴因應美國新關稅政策所採立場與作法尚缺共識，有待更多溝通整合。



另外民調也問，“因應特朗普新關稅衝擊，卓榮泰‘內閣’隔日（4月4日）召開記者會提出‘擴大支持工農產業，共880億元的協助方案’。一般說來，您是否肯定卓‘內閣’這項作法？”結果發現：12.8%非常肯定，36.6%還算肯定，23.7%不太肯定，15.5%一點也不肯定，8.1%沒意見，3.5%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成九肯定卓榮泰“內閣”所提880億協助工農產業方案，三成九不肯定。肯定者比不肯定者多10.2個百分點。