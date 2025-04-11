陳佩琪突發柯文哲黑白照　曝一事柯很不服氣

陳佩琪10日發出柯文哲過去演講的3張黑白照片，透露在2024大選前柯就想出了勞保破產的解方。（陳佩琪Peggy臉書） 中評社台北4月11日電／台灣民眾黨前主席柯文哲因京華城案遭起訴，去年9月起被羈押禁見，台北地方法院日前裁定延長羈押禁見2個月，柯不服提抗告但遭高等法院駁回。柯妻陳佩琪10日突在臉書貼出丈夫過去演講的3張黑白照片，並透露在“總統”大選前柯文哲就想出了勞保破產的解方。



陳佩琪在臉書發出4張柯文哲的照片，其中3張是演講時的黑白畫面。她在留言區寫下，喜歡聽柯演講，總有滿滿的收穫，他腦子裝很多有建設性的東西，記得選“總統”前幾個月，勞保破產是大家常問的問題。他說他想很久已經有解方了，後來跟他說，“你想很久的難解議題，人家上任幾天就解決了”。他很不服氣，“我說他們的方法就是每年撥補兩千億（新台幣）啊！先生聽了...”。



然而，針對柯文哲遭延長羈押禁見2月，台灣高等法院駁回確定。對此，民眾黨日前表示，台灣司法縱放綠色權貴逍遙法外，該押的落跑了、不會跑的卻押好押滿，這是赤裸裸的司法雙標、濫權濫押。



台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占與背信罪等起訴柯文哲等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。



全案移審後，北院2度裁定柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇與前台北市長辦公室主任李文宗交保。經北檢抗告，台灣高等法院2度發回更裁，北院1月2日認定柯文哲等4人涉犯重罪犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證、勾串之虞，裁定羈押禁見3個月。由於羈押期限將屆滿，北院日前裁定繼續羈押禁見2個月。