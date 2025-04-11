將韓國瑜等62席藍白委送紀律委員會　綠吞敗

民進黨團提案將62位藍白“立委”移送紀律委員會，但表決失敗。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月11日電（記者 黃筱筠）民進黨“立院”黨團今天在“立法院”院會提案，以召開違法會議為由，要把“立法院長”韓國瑜在內，所有62位藍白“立委”移送紀律委員會。但經過表決之後，民進黨席次劣勢，遭中國國民黨“立委”與台灣民眾黨“立委”一致否決。



該提案在表決時，民進黨“立委”高喊“違法會議無效”、“反對違法表決”、“反對非法議事錄”、“反對詐騙公投”等口號。最後還高喊“大罷免、大成功”。



但經過表決之後，出席有110席，贊成49位，反對61位。“立法院”總席次共113席，民進黨51席、國民黨52席、民眾黨8席、無黨籍2席。



“立法院”3月25日將“反廢死”、“反戒嚴”二項公投案逕付二讀，民進黨“立院”黨團主張超過開會時間，此為無效會議，並接連發動多次杯葛“立法院”院會進行。



民進黨團提案內容指出，韓國瑜帶頭違法，與國民黨“立院”黨團總召傅崐萁、民眾黨“立院”黨團總召黃國昌及其黨團成員共62位“立委”，惡意曲解議事規則，嚴重違反法定開會程序，於議事日程排定會議時間結束後，召開無效會議，作成無效決議，嚴重破壞“國會”秩序、損害“國會”尊嚴，違背人民託付，違法亂紀莫此為甚。