張禹宣揭台股暴跌青年斷頭慘狀　轟官方騙人

“金管會主委”彭金隆。（中評社 資料照） 中評社台北4月11日電／美國總統特朗普對等關稅政策，台股一度連續大跌三日，不少投資人借信貸、解保單補繳融資，“金管會主委”彭金隆稱斷頭的有7成是40到69歲之間。節目主持人張禹宣痛批“金管會”“用數字騙人”，斷頭的有3成是40歲以下，而20多歲很少買股票，“受重傷的是30到39歲族群”。



彭金隆10日於“立法院”財委會表示，目前台股尚未進入熊市階段，雖然過去幾日跌勢明顯，但整體仍屬可控範圍。他也指出，近日遭斷頭的投資人中，七成為40至69歲族群，並非如傳聞所說為新進市場的年輕族群。



對於“金管會主委”彭金隆表示，斷頭有7成是40歲到69歲之間，名嘴張禹宣昨在網路節目《董事長開講》表示，7成並非年輕人，意思就是剩下3成是30到39歲的人之間，因為20幾歲會買股票的很少，那30到39歲就佔了3成。



張禹宣痛批，他認為彭金隆是在唬爛、用數字騙人，因為“金管會”若說斷頭的有3成是30歲左右的年輕人，會嚇死人，所以“金管會”就講反話，只說7成不是年輕人，還用40歲以上的40、50、60歲，三階層分布，那彭金隆要不要公布這些被斷頭者的淨出額跟資產？



張禹宣坦言，股市是個人選擇跟自己負責，投資本就有賺有賠，“金管會”如果主張這種說法，那也可以，但不可以刻意講說沒有年輕人，因為確實他身邊很多年輕人在這波受到重創跟受傷。