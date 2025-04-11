台學者析關稅危機　美對中高稅率只是內宣

左起，黃奎博、胡一天、高大宇、蘇翊豪及主持人錢怡君。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月11日電（記者 鄭羿菲）針對美國關稅戰，台前“外交部政務次長”令狐榮達11日表示，特朗普把關稅戰提升到關稅危機，震撼程度不亞於金融危機，最後結果很難預料。政治大學國際事務學院全球及區域風險評估中心顧問胡一天說，美國對中國課徵145%關稅沒什麼意義，只是拿來內宣而已，在達成共識後再降下來，這是很好的套路。



胡一天說，特朗普現在要解決的是美國國債失衡的狀態，也就是債務重整。特朗普需要的是各國政府一起合作解決，而不是債主聯合施壓，怎麼樣讓債主自己來談？就採行“分而治之”的策略，先拉高姿態把各國嚇得要死，瞬間不希望失去美國這個大客戶的小國就會馬上跑去談判。或許談一談就說購買美債，以獲得一包錢，小國搞定後再與大國談合作，再接著要求大型跨國企業認購美債。



對外關係協會與TVBS電視台11日舉辦“美國監管Vs.全球治理：有沒有金融和資訊網路的地下帝國？”座談會，以《地下帝國：金融、網路、半導體──美國如何將世界經濟武器化》為背景，邀請對外關係協會常務理事、前“外交部政務次長”令狐榮達致詞。政治大學國際事務學院全球及區域風險評估中心顧問、金融科技創投創辦人胡一天，政大資安碩士學位學程兼任教授高大宇，對外關係協會秘書長、政大外交系教授黃奎博，台灣大學政治系助理教授蘇翊豪與談。



令狐榮達致詞時表示，40多年前加入“外交部”後，美方學者、官員、國會議員交流時推廣的都是自由貿易、公平貿易，要排除非關稅障礙。但今天卻看到反向操作，把關稅拿來當武器，包括金融、網路、資訊、半導體都成為武器。特朗普這幾天把關稅戰提升到關稅危機，震撼程度不亞於過去的金融危機、石油危機，最後如何塵埃落定，現在還很難預料。