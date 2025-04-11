莊大立：美國高關稅會壓垮台灣機械產業

台灣機械工業同業公會理事長莊大立致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月11日電（記者 方敬為）因應美國對等關稅政策衝擊台灣產業，賴清德今天赴台中與機械業者座談，台灣機械工業同業公會理事長莊大立表示，美國關稅上調對台灣機械的衝擊不容小覷，大家往往只看到銷往美國的數額，感覺上影響還好，但忽略整個產業鏈的問題，這是牽一髮動全身，美國市場生變，其他國家的訂單也會受影響，美對等關稅恐成壓垮台機械業的稻草，不可不慎。



針對美國對等關稅震撼台灣產業，賴清德與“行政院長”卓榮泰11日起分進合擊展開全台產業傾聽之旅，賴首站來到台中關心機械產業，包括“總統府”秘書長潘孟安、“行政院秘書長”龔明鑫、“經濟部長”郭智輝等人陪同，台灣機械工業同業公會理事長莊大立、台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳伯佳等20家業者與會提出建言。



莊大立首先代表業界致詞表示，還是得抱怨一下，美國對等關稅對台灣機械業非常不公平，美國要平衡所謂的“貿易逆差”，但台灣的機械產業其實進口很多美國的半導體設備，對美國而言是貿易順差。而且過去台美機械業的關稅本來就對等，都是3%到5%左右，沒想到美國忽然拉升至32%，教業者無所適從！



莊大立表示，美國高關稅危機，對台灣機械產業的衝擊不容小覷，首先，台灣主要競爭對手日本、韓國只被課徵24%、25%，歐盟則衹有20%，台灣的產品價格勢必因此喪失競爭力。台灣機械產業從疫情以來，碰上俄烏戰爭，一直都不景氣，這次美國對等關稅政策恐怕成為壓垮機械產業的最後一根稻草。



莊大立強調，美國對等關稅的影響不是只看出口美國的數額變化，台灣的機械產業鏈龐大，除了銷美外，也有銷東南亞和中國大陸。美國的市場生變，會導致其他外銷市場減少對美出口，也會連帶影響對台的機械採購，全世界的銷售都會影響，因此不能只看銷美國的數據。