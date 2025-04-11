藍推普發一萬元　傅崐萁：日也要全民發現金

國民團總召傅崐萁受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月11日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫10日邀請15位藍營縣市首長，共商因應美國高關稅，會後發表四點聯合聲明，其中包括普發現金1萬元和開放陸客來台等等。對此，國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今天表達力挺態度，他強調，日本已開始著手全民普發現金，國民黨團本就有提案全民普發現金1萬元，日本也要這麼做後，將積極推動。



日媒報導，針對美國關稅政策以及物價高漲，自民黨內出現要求普發每人3－5萬日圓的聲音。公明黨內有要求發10萬日圓的意見，目前朝不限制所得的方向進行檢討，一旦實施，將需要數兆日圓財源。



傅崐萁今天上午在國民黨團大會後接受媒體訪問時，針對國民黨中央聯合藍營縣市長提出的四大對策做出以上表示。



傅崐萁說，朱立倫邀請藍營縣市首長討論，面對關稅衝擊、全世界金融海嘯時，台灣應該如何因應。而這四大對策非清楚，就是希望各產業都能夠得到政府的紓困以及振興，尤其勞工都能夠得到政府的支援，所以希望從現在的新台幣880億能擴張到2000億，令所有台灣的產業有個堅實後盾，能來支援產業，能持續面對這樣的困境，並能有所突破。



傅崐萁表示，現在日本已開始著手要進行全民普發現金。對於台灣普發1萬元現金，去年政府超徵稅收5283億，國民黨團本來就有提案，尤其日本也這麼做，所以會積極推動。



傅崐萁也指出，至於要如何在產業、經濟遭受重創的時候，尤其就業人口最多的服務業，遭受空前重創，要如何擴大內需市場，讓觀光產業能有更多遊客到台灣，在美國關稅衝擊下穩住，值得大家廣泛討論，如何讓台灣的產業跟服務業不面臨解散或是破產危機，進而造成失業潮，大家應該集思廣益解決問題。