陳冲答中評：特朗普讓世界宛如中國戰國時代

前“行政院長”、新世代金融基金會董事長陳冲接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月14日電（記者 張穎齊）針對美國關稅戰，前“行政院長”陳冲接受中評社專訪比喻，現在國際局勢就如中國戰國七雄時期，美國想各個擊破；中國、歐盟、俄羅斯是合縱，但目前看起來特朗普的連橫並不成功，在歐盟揚言報復25%關稅就縮起來，中國也不會上美國的當。



陳冲指出，中、歐、俄目前態勢應是希望合縱，不要上美國的當，宛如當年戰國時代，蘇秦掛六國相印，合縱成功，秦國有15年都不敢出函谷關。當然美國也瞭解這點，已故共和黨總統基辛格就看過《戰國策》，也親自寫書影響之後的美國共和黨總統，因此美國很怕中、歐、俄合縱。



陳冲，台灣大學法律研究所碩士、德國法蘭克福大學（DAAD）訪問學人，歷任“行政院長”、“副院長”、“金管會主委”、台灣證券交易所董事長、合作金庫商業銀行董事長、永豐金融控股公司董事長、“財政部常務次長”、台灣一帶一路經貿促進協會最高顧問等。現任新世代金融基金會董事長、願景工程基金會董事長、東吳大學法商講座教授。



陳冲說，可觀察到，美國宣布對等關稅時，並沒包括俄羅斯，因美國曉得，最擔心的就是中、俄、歐連在一起，因此第二步就是看歐盟，歐盟也展開報復要對美課徵25%關稅，特朗普馬上就縮起來，暫緩對等關稅，歐盟因此也暫緩，美國分化不成功。現在國際局勢，宛如2400年前的中國戰國時代現代版，差異在現代網路、武器科技發達，但精神上幾乎是完全一樣。



陳冲分析，中、歐可能仍會採取一致行動，當然不能只看短期2、3天內的單一事件就評斷合縱成敗，要看後面80、90天變化，不能說現在劍指中國，就是美國連橫成功。中國勢必也希望大家都合縱起來，別被美國分化，因此中國也向WTO世界貿易組織去告美國，雖說美國不在乎WTO，但這是檯面上要擺出的態度，背後當然還有很多手段策略。



陳冲向中評社說，現在就看中國有沒有位蘇秦、美國有沒有位張儀。目前看起來美國是沒有張儀，因如今特朗普及其身邊的人看起來都粗枝大葉、不溫和，張儀是很細緻的人，秦國最後才會成功，往後80、90天的世界變化都是觀察指標。

