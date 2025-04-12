陳沖語中評：台灣推零關稅談判搞錯重點

前“行政院長”、新世代金融基金會董事長陳冲接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月12日電（記者 張穎齊）賴清德日前宣示台灣對美談判將從零關稅談起，前“行政院長”陳冲接受中評社專訪指出，這是搞錯重點，從零關稅談起並不會減少貿易逆差；承諾取消非關稅貿易障礙即承認現有貿易障礙？以投資換關稅，現在手頭上有什麼可投資？購買天然氣非投資，台積電已在談判前就承諾赴美投資，還有何可談？



陳冲說，重點是美國要台灣投資什麼？現在要投資恐怕只能達到美國要的一半目標而已，因最指標性的台積電已在對等關稅上路前就宣布對美投資千億美元，甚至被特朗普喊到2千億，特朗普還得意地說“我只是說台積電不來美國設廠就課100%關稅，我一毛錢都沒出！”很明顯美國已得手台積電，甚或媒體報導接下來的聯電，因此“賴政府”現在要用什麼投資換關稅？美國恐怕也不需要了。



陳冲，台灣大學法律研究所碩士、德國法蘭克福大學（DAAD）訪問學人，歷任“行政院長”、“副院長”、“金管會主委”、台灣證券交易所董事長、合作金庫商業銀行董事長、永豐金融控股公司董事長、“財政部常務次長”、台灣一帶一路經貿促進協會最高顧問等。現任新世代金融基金會董事長、願景工程基金會董事長、東吳大學法商講座教授。



陳冲向中評社說，3月3日台積電董事長魏哲家在白宮宣布加碼1千億美元投資案記者會上，有位記者問的問題很重要。這位記者問，台積電赴美投資，萬一有天中國大陸要介入台灣時該如何？特朗普卻只回答有了台積電赴美投資後，對美國晶片衝擊會減少。這話意味特朗普並不會為台灣著想，很明顯只要台積電晶片，衹有台積電的投資，才是特朗普要的。



陳冲還說，大哥先進製程台積電要赴美，近期媒體又報導二哥初階製成聯電傳出要與GlobalFoundries（格羅方格）合併，那就如特朗普所說，逐步實現晶片製造留在美國，當然移過去還需要3、5年時間，在這目標達成前，特朗普尚不希望看到有台海戰爭。



記者問，特朗普希望台灣、韓國、日本可以共同參與總額達440億美元的阿拉斯加天然氣管線計劃，台灣中油3月20日也已簽下投資意向書，這是否算投資換關稅？陳冲則說，這並不叫做投資，單純只是美國自己不想出錢，是賣方要付的成本，叫日、韓、台來當買家，這是個買賣，不是投資。