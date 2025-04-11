柯文哲妻發千餘字長文　跪求給公平審判機會

陳佩琪在臉書發文，要求給柯文哲公平審判的機會。(照:陳佩琪臉書) 中評社台北4月11日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案遭起訴，日前再度被裁定延長羈押禁見2個月，柯雖提抗告，也遭台灣高等法院裁定駁回。柯文哲妻子陳佩琪今天在臉書發近1800字長文表示，自從知道柯的身體出狀況後，每天向天公跪地磕頭，求給柯文哲一個公平審判的機會。她並提出4點質疑，難道沒證據要押到證據製造出來或受不了自己承認，或死在獄中才肯善罷甘休？



陳佩琪指出，最近經歷一連串北院延押、高院駁回和柯文哲身體出狀況、需開刀的情形，還有今天“調查局”發出的通緝新聞，想懇求社會大眾容她說幾句話，講講自己的感受。



陳佩琪說，她要跟這些檢察官、法官們說，誰無父母、配偶、子女，請將心比心，“給我們公平的審判和對待好嗎？”不論是延押或駁回，請把律師和黨團提出的證據，撥冗看一下好嗎，哪裡不合理，請高抬貴手，說明一下，“請不要看到是‘柯文哲’，理由也不看，就說會逃亡串證，就大筆一揮，複製貼上Ditto下去，我就要再忍受這司法沒證據下無限期的羈押迫害？”“他是你們的眼中釘沒錯，但他是國家有權主張自己權利的公民， 他也是我結縭35年的先生啊！”



陳佩琪表示，自從知道柯文哲身體狀況，和現在又被羈押延押、抗告駁回後，她每天會向天公跪地磕頭，磕頭觸地，心中默念求檢察官、地院法院、高院法官們，“求求您們給我先生一個公平的審判機會，我要說清楚，我不是要你們的施捨和憐憫，我要的是司法對他公平的審判，我這麼做又寫出來，我知道讓你和支持者失望了，你們都希望我堅強，不要求人，但我別無選擇，請原諒我的懦弱，我真的不知道該怎麼面對了，沒證據就真的要押到證據製造出來或受不了自己承認，或死在獄中才肯善罷干（應為‘甘’）休嗎？”



陳佩琪說明，她今天會寫這些是因在去北所途中，又接到婆婆來電，跟往常一樣，一跟她談到兒子，就是爆哭，斷斷續續語意不清的問，柯文哲開刀後身體好不好？為什麼這麼瘦？有沒帶他喜歡的東西給他吃？有沒有去看他？有沒有問他身體好不好？陳佩琪表示，“其實我是一句話都答不出來。”

