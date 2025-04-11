林佳龍：台美90天內一定完成談判工作

林佳龍受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月11日電（記者 黃筱筠）賴清德今天前往台中與機械器具業者座談表示，台灣已在第一批談判名單內，政府會做好準備與美國談判。至於是否有把握一個月內進行？台“外交部長”林佳龍下午受訪則說，90天內一定要完成談判工作，達成台美可以接受的關稅與台美經貿合作的共識。



“立法院”今天邀請“行政院長”卓榮泰與相關“閣員”，針對美國關稅政策因應政策進行專案報告並備質詢。



媒體詢問台灣列為第一波名單，我們準備什麼？何時可以談？林佳龍表示，我們跟美方溝通順暢持續，安排關稅談判，目前議題內容以及談判窗口都有建立。



媒體追問最快何時可以與美方談？林佳龍衹有強調，進行中。



要與美國貿易代表署（USTR）談判，程序需要很久？林佳龍表示，都與美方做很好溝通，他們會用最有效率的方式，也會把台灣列為第一波、優先進行正式談判。



媒體詢問一個月內可能談到嗎？林佳龍表示，90天內一定要完成談判工作，達成台美可以接受的關稅與台美經貿合作的共識。



至於談判代表團何時出去？林佳龍則沒有回應直接進到議場內。



不過談判代表召集人、“行政院副院長”鄭麗君下午仍陪同“行政院長”卓榮泰出席專案報告。