台美零關稅談判　陳秋池：台農業會倒一片

彰化蛋農陳秋池。（中評社 資料照） 中評社彰化4月12日電（記者 方敬為）民進黨政府近日拋出與美國展開經貿“零關稅”談判，彰化蛋農陳秋池接受中評社訪問表示，意味著未來可能要面對美國農產品零關稅傾銷台灣，台灣農業一直相對弱勢，若沒有配套措施，恐遭災難性衝擊，農業恐怕倒一片。



陳秋池指出，這回台灣政府宣布對美談判從零關稅談起，第一項就是農產品，這對本土農業的衝擊會非常的大，台灣農產品面對美國農產品的量體及價格優勢，完全沒有競爭力。以白肉雞而言，當前契約養雞戶一年只養4.5批次，類似“半養半休息”，若美國白肉雞零關稅來台，台灣白肉雞產業將雪上加霜。



陳秋池說，美國農業規模龐大，從牲畜飼養、畜牧生產到穀物栽種均有顯著優勢；美國肉雞、雞蛋、豬肉、牛肉等產品若完全開放市場，對台灣市場而言影響極大。以肉雞市場為例，目前台灣本地產雞肉的市場已屬供過於求，雞蛋市場更因飼養量超過基本需求而趨向飽和。



他指出，台灣目前蛋雞飼養量達3700萬隻，但市場需求僅約3200萬隻，加上台灣禽流感風險降低、雞隻免疫力提升，死亡率下降，生產趨於穩定和市場飽和，意味著台灣雞蛋產業已缺乏成長空間。



陳秋池表示，一旦美國雞蛋以零關稅傾銷，台灣蛋農可能必須減產15%以上，但仍難以完全抵銷市場價格遭受的巨大衝擊。這不僅僅是雞蛋市場的危機，而是一個牽一髮而動全身的連鎖反應，從蛋農擴展到其他農畜牧產業，將使整個農業體系面臨崩盤風險。



從數據來看，陳秋池說明，2024年美國出口至台灣的冷凍雞肉近21萬公噸，約佔台灣整體雞肉消費市場的35%。目前台灣本地產雞肉平均售價大約每公斤新台幣100元，而美國肉雞定價為85元。如果美國取消20%的關稅，價格可能進一步下調至70元，這對本土雞肉市場無疑構成巨大衝擊。這樣的價格差距，使得美國低價大量進口商品有可能快速佔據市場，迫使台灣農民面臨慘烈競爭。