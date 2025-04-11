傅崐萁憂零關稅損農漁傳產　卓榮泰說會傾聽

“行政院長”卓榮泰。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月11日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普發動關稅戰，賴清德回應以台美從零關稅談起。中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁11日質詢憂心，若從零關稅談起，台灣農林漁牧產品、傳統產業百工百業，恐怕會損失相當嚴重。“行政院長”卓榮泰答覆，零關稅談起只是表現個態度，但對農漁、傳產等都有開啟產業傾聽之旅，會保障權益。



卓榮泰今天下午前往“立法院”，針對美國關稅政策因應作為專案報告並備質詢



傅崐萁質詢表示，零關稅讓台灣相關產業都恐慌，政府補助農漁民的新台幣180億元是否足夠？台灣糧食自給率是3成，不能不足。另外，觀光旅遊、石材加工、餐飲服務、物流、紡織成衣、食品加工、百工百業這些傳產恐都受蕭條危機，台灣對美投資2千億美元的保護費能保護傳產嗎？



卓榮泰答詢，政府一貫強調農民優先，希望能諒解提出零關稅是談判的一種態度，當然其中還涉及很多條件，“農業部”也針對農漁民損害有相當性的研判，會保障農漁民權益。比如他昨天對加工業者座談，後天會與農漁民代表座談，賴清德今天上午也與機械業者會談，政府會謹守原則，展開產業傾聽之旅。



傅崐萁問，賴清德還提出承諾取消非關稅貿易障礙，這方面涉及台灣是否又要進口美國萊客多巴胺劑的肉品？還是吃基因改造產品？台灣人的健康食品、孩子的保障不能退讓。卓榮泰回，只要國際社會有符合科技認證、台灣內部嚴謹程序，台灣人的健康不會打折，政府不會傷害台灣人健康。



傅崐萁問，台積電對美銷售是607億元美元，聯華電子對美銷售是17.6億元，共達624億元。特朗普說台積電已對美投資2千億，未來可能變成美積電、美聯電？請政府除了派“行政院副院長”鄭麗君赴美談判外，應邀請台積電創辦人、AEPC亞太經濟合作會議台灣前代表張忠謀去談判。



卓榮泰說，不會發生美積電、美聯電，台灣輸到美國產品1114億元，其中6成其中在資通訊產品，現在都還在政策中，謝謝建議。他最近的產業傾聽之旅中，所有業者都希望根留台灣，台灣會繼續讓高科技產業維持領先。