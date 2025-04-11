對美採購2千億美元？郭智輝：談判手法

台“經濟部長”郭智輝（中）。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月11日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普發動關稅戰，台“經濟部長”郭智輝10日表示，未來10年可對美採購2000億美元。郭智輝11日受訪補充說明，也不是說一定要2千億，談判是要有手法，台灣會有財源。如果按照現況來看，向美國採購與投資是目前最好的方式之一，也會視台灣內部的需求。



郭智輝昨表示，盤點政府及公營事業，應有2千億美元可跟美國談，大致是政府10年要投資項目，現在還在整合民間可購買金額，更有談判誘因，台灣應該會在第一波談判。



“立法院”下午邀“行政院長”卓榮泰與相關“閣員”針對美國關稅政策因應作為進行專案報告。



郭智輝會前受訪表示，又不是說一定是2千億，談判就是要用這樣的手法，提出2千億，看美方怎麼談，然後再給另一個版本。談判不是衹有“經濟部”，“經濟部”會蒐集資訊。其中購買部分，能源會比較多，照現況來看，採購與投資是最好的方式之一。



媒體問，2千億美元有財源嗎？郭智輝僅說，採購當然會視台灣內部有需求，當然也會有財源。是否向美國購買核能？郭說，新科技都會考慮。



至於880億新台幣紓困金額，是否提高到2千億？郭智輝說，本來是針對美國課徵台灣32%關稅提出880億元，現在是對台課10%，接下來可能會有連鎖反應，有必要再往上增加，這是特別預算，還需要“立委”支持。