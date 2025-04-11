美若課台32%關稅　卓榮泰：輸美衰退26%

卓榮泰。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月11日電（記者 張嘉文）針對美國高關稅風暴，“行政院長”卓榮泰今日下午赴“立法院”報告時指出，當美國公布將對台灣課以32%對等關稅稅率，初步估算台灣工業產品出口美國將衰退26%，影響製造業產值5%及12.5萬就業人數，其中，對電子資訊、機械、運輸工具、重電及電線電纜、建材雜項、鋼鐵金屬、一般化學及家電可能受較大影響，推估受影響產業產值影響幅度在3－14%。



卓榮泰說，研判目前的課稅水準與過去所模擬的“極高關稅衝擊情境”相當，恐將造成台灣對美出口大幅衰退，尤其是電子資訊、機械、鋼鐵與運輸工具等出口導向產業，均面臨轉單與產地移轉壓力。以電子資訊業為例，台灣對美輸出值高達792億美元，佔該產業出口四分之一，伺服器與網通產品若失去價格競爭力，勢必衝擊產能與獲利。



面對此波壓力，卓榮泰表示，政府已啟動四年期產業因應方案，規劃投入新台幣880億元支援產業轉型與升級，其中製造業佔700億元、農業則為180億元，協助業者降低因稅負增加所產生的營運風險與資金壓力。另將加速協商機制，爭取在美方90天“關稅觀察期”內尋求雙贏的方案，並在支持台美產業共同成長的前提下，持續深化雙方的夥伴關係。



卓榮泰今天下午率領相關部會官員前往“立法院”，提出針對美國關稅政策因應作為專案報告並備質詢。卓榮泰報告時，台下有不少國民黨“立委”和民進黨“立委”都到場聆聽，顯示對此議題的重視。



卓榮泰指出，根據美方4月2日公告，自4月5日起對全球普遍加徵10%進口關稅，並自4月9日起對貿易順差較高的57國採用“對等關稅”稅率，台灣名列其中，被課徵32%的進口稅。相較之下，日本與韓國分別為24%與25%，台灣與主要貿易競爭國間出現明顯落差。



卓榮泰說，研判目前的課稅水準與過去所模擬的“極高關稅衝擊情境”相當，恐將造成台灣對美出口大幅衰退，尤其是電子資訊、機械、鋼鐵與運輸工具等出口導向產業，均面臨轉單與產地移轉壓力。以電子資訊業為例，台灣對美輸出值高達792億美元，佔該產業出口四分之一，伺服器與網通產品若失去價格競爭力，勢必衝擊產能與獲利。