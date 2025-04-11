要求陸配補件釀風暴　海基會稱可協助查詢

海基會副秘書長黎寶文。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月11日電（記者 鄭羿菲）台“移民署”近期要求大約1萬2千名在台定居的原陸籍人士補件“喪失原籍證明”，引起質疑聲浪。陸委會昨天提出4項通融具結狀況。海基會副秘書長黎寶文11日表示，對大部分的陸配來說，接到通知書非常焦慮，也不知道該如何處理。海基會已加強第一線服務人力，民眾可來海基會查詢過去申辦過的文件及後續建議的程序。



該案引發爭議後，原定7月16日屆齡退休的“內政部移民署”署長鐘景琨，決定提前3個月退休在4月15日卸下職務。時間點敏感，被外界解讀為替近期風波劃下句點。



目前已在台定居設籍的陸配超過14萬人，近期有約1.2萬名陸配、子女收到“內政部移民署”通知書，要求3個月內補繳“經海基會驗證之喪失原籍公證書”等相關文件，逾期將撤銷在台定居證及戶籍登記的處分，引起輿論批評，連綠委都不挺。



陸委會昨天公布4種情況可以具結方式替代繳交喪失原籍證明，包括一、赴陸有人身安全疑慮者。二、重大傷病、行動不便者。三、10年來未曾去過大陸。四、台商子女在陸出生不久，即返台定居，且主張未在大陸設籍。



海基會11日下午召開背景說明會，由海基會副秘書長黎寶文回應媒體相關提問。



黎寶文表示，這幾天有相當多民眾到海基會諮詢、陳情或辦理相關業務，數量上確實有增加。對大部分的陸配來說，海基會從這禮拜開始，也加強第一線櫃檯服務的相關人力，包括調派一個處室的單位人力支援第一線工作。



黎寶文說，相當多的民眾擔心文件時效保存的問題，資料可能沒辦法在海基會獲得查證。但他澄清，只要來海基會辦理過文書驗證，不論時間多久都可以查詢得到，並沒有保存文件5年的相關問題。



黎寶文指出，陸配收到通知書，最擔心的問題是“不知道該怎麼處理這件事”。而海基會作為第一線，立刻就公告相關程序如何進行，若民眾接到通知書不知該如何處理的話，可以到海基會先確認過往有沒有辦理過相關文件。若海基會沒有相關紀錄，就要到大陸的戶籍地申請相關文件。